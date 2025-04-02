2 квітня 2024 року на 90-му році життя серце легендарної співачки зупинилося. У 60-х вона була чи не найпопулярнішою в Україні виконавицею, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про Валентину Купріну

Валентина Купріна народилася у селі Кочеток біля Чугуєва, що на Харківщині. Спершу майбутня співачка закінчила технікум лісового господарства у своєму селі, а потім за розподілом поїхала працювати у місто Гола Пристань на Херсонщині. Там вона була помічницею лісника. Однак згодом її запросили співати до Ансамблю пісні і танцю в Херсоні й там працювала вона майже рік.

Уже в 1955 році Валентина Купріна пройшла прослуховування в Державний український народний хор у Києві. Цікаво, що теорію музики вона опановувала в процесі студійної роботи. Наступні 5 років Купріна співала народні пісні.

Купріна швидко стала популярною через свій унікальний та незвичний голос – мецо-сопрано. То ж не дивно, що основу її творчості склали романси, у яких цей голос звучав надзвичайно гармонійно.

Валентина Купріна – "Троянди на пероні": дивіться відео

У репертуарі Валентини Купріної близько 200 пісень – народні пісні, ліричні, джазові, академічні пісні, та, звісно, романси, авторства Леоніда Затуловського, Ігоря Поклада, Богдана Янівського, Євгена Дергунова, Олександра Білаша. Чи не найвідомішою піснею Купріної є "Квіти рмена", які написав Владислав Толмачов.

Валентина Купріна – "Квіти ромена": дивіться відео

Цікаво, що Валентина Купріна була особливою гостею на презентаціях творів Ліни Костенко на особисте запрошення поетеси. Співачка ж працювала над фольклорними стилізаціями на вірші Костенко, зокрема "Пісня про Байду" чи "Чоловіче мій, запрягай коня". Вочевидь, Валентина Купріна та Ліна Костенко підтримували досить теплі стосунки.

Валентина Купріна – "Чоловіче мій, запрягай коня": дивіться відео

На жаль, згодом кар'єра Купріної пішла на спад, клопотання про присвоєння звань заслуженої та народної артистки України усіма президентами України було проігнороване, а смерть видатної співачки залишилася поза увагою медіа. Проте серед молодого покоління зараз зростає інтерес до особистості Купріної та її творчості.