2 апреля 2024 года на 90-м году жизни сердце легендарной певицы остановилось. В 60-х она была едва ли не самой популярной в Украине исполнительницей, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о Валентине Куприной

Валентина Куприна родилась в селе Кочеток возле Чугуева, что на Харьковщине. Сначала будущая певица закончила техникум лесного хозяйства в своем селе, а потом по распределению поехала работать в город Голая Пристань на Херсонщине. Там она была помощницей лесника. Однако впоследствии ее пригласили петь в Ансамбль песни и танца в Херсоне и там работала она почти год.

Уже в 1955 году Валентина Куприна прошла прослушивание в Государственный украинский народный хор в Киеве. Интересно, что теорию музыки она осваивала в процессе студийной работы. Следующие 5 лет Куприна пела народные песни.

Куприна быстро стала популярной из-за своего уникального и необычного голоса – меццо-сопрано. Не удивительно, что основу ее творчества составили романсы, в которых этот голос звучал очень гармонично.

Валентина Куприна – "Розы на перроне": смотрите видео

В репертуаре Валентины Куприной около 200 песен – народные песни, лирические, джазовые, академические песни, и, конечно, романсы, авторства Леонида Затуловского, Игоря Поклада, Богдана Яновского, Евгения Дергунова, Александра Билаша. Едва ли не самой известной песней Куприной является "Цветы рмена", которые написал Владислав Толмачев.

Валентина Куприна – "Цветы ромена": смотрите видео

Интересно, что Валентина Куприна была особой гостьей на презентациях произведений Лины Костенко по личному приглашению поэтессы. Певица же работала над фольклорными стилизациями на стихи Костенко, в частности "Песня о Байде" или "Мужчина мой, запрягай коня". Очевидно, Валентина Куприна и Лина Костенко поддерживали достаточно теплые отношения.

Валентина Куприна – "Мужчина мой, запрягай коня": смотрите видео

К сожалению, впоследствии карьера Куприной пошла на спад, ходатайство о присвоении званий заслуженной и народной артистки Украины всеми президентами Украины было проигнорировано, а смерть выдающейся певицы осталась без внимания медиа. Однако среди молодого поколения сейчас растет интерес к личности Куприной и ее творчеству.