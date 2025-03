Всего лишь несколько дней легендарная певица не дожила до 45-летия. Какой была жизнь легендарной Квитки Цисык – рассказывает 24 Канал.

Интересно "Зцапала, злапала" снова популярна: но понимают ли зумеры, о чем она

Интересные факты о Квитке Цисык

Квитка Цисык, она же Квитослава-Орыся, родилась и прожила всю свою жизнь в США. Однако благодаря воспитанию она сохранила глубокую связь с украинской культурой. Она знала украинский язык и с детства любила украинские песни.

Свою певческую карьеру Квитка Цисык начинала как исполнительница рекламных джинглов, среди которых наиболее известным стал рекламный ролик для Ford, которую транслировали 16 лет. В американском шоубизнесе она была известна под псевдонимом Kacey.

Наибольшую славу певице могло бы принести исполнение песни "You Light Up My Life" в одноименном фильме 1977 года, ведь в следующем году лента получила "Оскар" за лучший саундтрек. Однако отец певицы Дебби Бун приобрел права на песню для своей дочери, поэтому слава досталась ей. Имя Квитки даже не указали в титрах фильма.

Квитка Цисык – "You Light Up My Life": смотрите видео

Несмотря на стремление стать известной певицей в США, Цисык стремилась и популяризировать украинскую песню и создала два легендарных альбома – "Квитна" и "Два кольори", которые были номинированы на "Грэмми" в номинациях "Лучшие альбомы современной народной музыки". Композиции из этих альбомов до сих пор слушают украинцы, а недавно в сети особую популярность приобрела песня "Коханий" в исполнении Цисык.

Квитка Цисык – Коханий: смотрите видео

После распада СССР Квитка Цисык мечтала о концерте в Украине. Однако из-за онкологии эта мечта не осуществилась. Однако в 1983 году Квитке удалось побывать на своей исторической родине. Этот визит был тайным, а ее песни в то время на территории СССР – запрещенными. Квитка вместе с матерью посетила несколько городов Запада Украины.

После смерти Квитки ее семья основала благотворительный фонд для поддержки женщин, которые болеют онкологией.