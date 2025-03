Певица родилась в Нью-Йорке. Ее полное имя – Квитослава. В американской среде у нее был псевдоним Кейси. Возможно, не все знали, что ее голос звучал во многих рекламах, которые были посвящены популярным компаниям: Coca-Cola, McDonalds, American Airlines, Ford и тому подобное. У нее был уникальный голос, поэтому неудивительно, что Цисык удалось спеть на одной сцене с Уитни Хьюстон и Майклом Джексоном. Ее карьера набирала стремительных оборотов, но в 1992 году врачи диагностировали певице рак молочной железы. С недугом она прожила 7 лет и не дожила пяти дней до своего 45-летия.

Жизнь Квитки Цисык угасла, но ее песни, ее имя и ее голос остаются неоценимым сокровищем для многих поколений. Нельзя опустить и того факта из биографии певицы, что за рубежом она за собственные средства издала два украиноязычных альбома, которые содержали песни Владимира Ивасюка и других композиторов – "Квітка" (1980) и "Два кольори" (1989). На это она потратила около 200 тысяч долларов. Две пластинки в 1990 году номинировали на Грэмми. Это наименьшее, что можно было бы сказать о достижениях исполнительницы, поэтому в подборке Show24 предлагаем послушать несколько легендарных песен Квитки Цисык, которые поражают голосом, эмоциональностью и искренностью.

8 легендарных песен Квитки Цисык

А знали ли вы, что благодаря тиктоку старые украинские песни снова стали популярными.