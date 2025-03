Співачка народилась у Нью-Йорку. Її повне ім'я – Квітослава. В американському середовищі у неї був псевдонім Кейсі. Можливо, не всі знали, що її голос звучав у багатьох рекламах, які були присвячені популярним компаніям: Coca-Cola, McDonalds, American Airlines, Ford тощо. У неї був унікальний голос, тому не дивно, що Цісик вдалось заспівати на одній сцені з Вітні Х'юстон та Майклом Джексоном. Її кар'єра набирала стрімких обертів, але у 1992 році лікарці діагностували співачці рак молочної залози. З недугою вона прожила 7 років і не дожила п'яти днів до свого 45-річчя.

Читайте також Український феномен: як Степан Гіга став кумиром для молоді

Життя Квітки Цісик згасло, але її пісні, її ім'я та її голос залишаються неоціненним скарбом для багатьох поколінь. Не можна опустити й того факту з біографії співачки, що за кордоном вона за власні кошти видала два україномовні альбоми, які містили пісні Володимира Івасюка та інших композиторів – "Квітка" (1980) та "Два кольори" (1989). На це вона витратила близько 200 тисяч доларів. Дві платівки у 1990 році номінували на Ґреммі. Це найменше, що можна було б сказати про досягнення виконавиці, тому у добірці Show24 пропонуємо послухати декілька легендарних пісень Квітки Цісик, які вражають голосом, емоційністю та щирістю.

8 легендарних пісень Квітки Цісик

Квітка Цісик – "Два кольори": слухайте пісню онлайн

Квітка Цісик – "Ой не світи, місяченьку": слухайте пісню онлайн

Квітка Цісик – "Іванку": слухайте пісню онлайн

Квітка Цісик – "Коханий": слухайте пісню онлайн

Квітка Цісик – "Я піду в далекі гори": слухайте пісню онлайн

Квітка Цісик – You Light Up My Life: слухайте пісню онлайн

Квітка Цісик – The One and Only: слухайте пісню онлайн

Квітка Цісик – "Черемшина": слухайте пісню онлайн

А чи знали ви, що завдяки тіктоку старі українські пісні знову стали популярними.