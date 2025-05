На ютуб-каналі пісенного конкурсу кліп на пісню Espresso Macchiato вже набрав понад чотири мільйони переглядів, передає Show 24. Однак над відеороботою працювали росіяни та українці, що викликало критику.

Режисеркою кліпу на пісню Espresso Macchiato стала росіянка Аліна Пасок. До команди долучилися й українці: хореограф Костянтин Коваль, лінійна продюсерка Анастасія Кірій, помічник оператора Антон Запорожець, перукарка Марта Родик, візажистка Женя Темнікова, оператори Юрій Клим та Дмитро Недр, продюсер Анатолій Крапівін.

Коли про це стало відомо, українці обурилися. Згодом на критику відповів Дмитро Недря. За словами оператора, він нічого не знімав для росіян з 2014 року, а запит зняти кліп для Томмі Кеша йому надійшов від естонської команди. Чоловік каже, що знав лише, що естонський виконавець підтримує Україну та засуджує російську агресію.

Дмитро Недря зазначив, що режисерка Аліна Пасок засуджує повномасштабне вторгнення Росії проти України та живе в США. Оператор розуміє обурення спільноти, але не погрози розправою та "пошуки зради там, де її нема".

Попри те, що естонсько-російська режисерка, яка живе в Лос-Анджелесі, відкрито виступає проти російського вторгнення й жодним чином не є спонсором війни, мені справді прикро, що спочатку естонський проєкт у підсумку отримав таку кількість "російських" кредитів,

– додав він.

Томмі Кеш – Espresso Macchiato: дивіться відео онлайн

Цікаво, що наразі букмекери прогнозують Естонії 9 місце на Євробаченні-2025. У п'ятірку фаворитів увійшли Швеція, Австрія, Франція, Ізраїль та Нідерланди. А от України поки розташувалася на 13 місці.

Співпраця з Little Big і з Йостом Кляйном

У 2015 році вийшов кліп на пісню Give Me Your Money – співпраця Томмі Кеша з російським гуртом Little Big.

У лютому 2025 року відбулася прем'єра треку United By Music, який естонський виконавець записав з нідерландським музикантом Йостом Кляйном, якого дискваліфікували з Євробачення-2024.

У пісні є такі рядки: "Ми хочемо миру, вони хочуть війни" та "Я хочу долетіти до Києва та поїхати до Москви".