Дмитро Недря опублікував допис на своїй сторінці в інстаграмі, пише Show 24. Він пояснив, чому взяв участь у роботі над відео для Томмі Кеша.

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Оператор заявив, що не знімав нічого для росіян з 2014 року. Запит зняти відео йому надійшов з естонської команди. До того він не слідкував за творчістю й особистістю Томмі Кеша.

"Я знав лише, що це естонський артист із чіткою позицією: підтримка України та осуд російської агресії", – написав Дмитро.

Кінооператор додав, що російське вторгнення засуджує й Аліна Пасок – естонсько-російська режисерка, яка живе в США. Він зауважив, що розуміє обурення спільноти, але не зможе зрозуміти погроз розправою і "пошуку зради там, де її немає".

Попри те, що естонсько-російська режисерка, яка живе в Лос-Анджелесі, відкрито виступає проти російського вторгнення й жодним чином не є спонсором війни, мені справді прикро, що спочатку естонський проєкт у підсумку отримав таку кількість "російських" кредитів,

– додав Дмитро Недря.

Кінооператор запропонував хейтерам інвестувати енергію в розвиток української культури та донати на ЗСУ.

Детальніше про скандал

Томмі Кеш – співак, який представить Естонію на Євробачення-2025 з піснею Espresso Macchiato. Артист відвідував окупований Крим у 2021 році. І хоч засудив повномасштабне вторгнення після початку війни, виправдовував росіян, а в новій пісні співав, що хоче полетіти до Москви.



Кліп на офіційне відео Espresso Macchiato створювала режисерка Аліна Пасок, яка розвивала свою кар'єру в Росії. Вона повідомила, що у команді були як росіяни, так і українці.