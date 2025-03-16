Європейська мовна спілка повідомила ім'я представниці Грузії 14 березня. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт.

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Маріам Шенгелію та її пісню описують як "пронизану грузинськими мотивами та національними елементами, яка точно представляє культурну самобутність країни на міжнародному конкурсі".

Маріам Шенгелія стала відомою в Грузії після участі в проєктах "Х-Фактор", а також "Голос країни". Вона вже мала брати участь у Євробаченні, щоправда, як бек-вокалістка Торніке Кіпіані в Роттердамі у 2020 році. Тоді конкурс скасували через коронавірус.

Чому грузини незадоволені своєю представницею

Після того, як стало відомо про вибір Грузії, у її бік посипались негативні коментарі. Річ у тім, що Маріам спершу виступала проти проросійської партії "Грузинська мрія" та робила дописи на підтримку України. Але у 2024 році вона змінила позицію.

У мережі поширюють інформацію про те, що співачка бере участь у заходах, пов'язаних з проросійською партією та виступає на пропагандистському телеканалі Imedi T.

Користувачів також здивував факт, що співачка виконуватиме пісню Freedom ("Свобода"). Вони залишають іронічні коментарі з цього приводу: