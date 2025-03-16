Европейский вещательный союз сообщил имя представительницы Грузии 14 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт.

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Мариам Шенгелию и ее песню описывают как "пронизанную грузинскими мотивами и национальными элементами, которая точно представляет культурную самобытность страны на международном конкурсе".

Мариам Шенгелия стала известной в Грузии после участия в проектах "Х-Фактор", а также "Голос страны". Она уже должна была участвовать в Евровидении, правда, как бэк-вокалистка Торнике Кипиани в Роттердаме в 2020 году. Тогда конкурс отменили из-за коронавируса.

Почему грузины недовольны своей представительницей

После того, как стало известно о выборе Грузии, в ее сторону посыпались негативные комментарии. Дело в том, что Мариам сначала выступала против пророссийской партии "Грузинская мечта" и делала сообщения в поддержку Украины. Но в 2024 году она изменила позицию.

В сети распространяют информацию о том, что певица участвует в мероприятиях, связанных с пророссийской партией и выступает на пропагандистском телеканале Imedi T.

Пользователей также удивил факт, что певица будет исполнять песню Freedom ("Свобода"). Они оставляют ироничные комментарии по этому поводу: