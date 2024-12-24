Інгредієнти куті роблять її справжнім суперфудом. Чим корисна різдвяна українська страва – розповідає 24 Канал.

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Чим корисна кутя

Пшениця – основа куті. Вона багата вітамінами (зокрема групи В), білками, вуглеводами і мікроелементами, а клейковина зерен зміцнює м'язи тіла. Проте людям з непереносимістю глютену краще замінити пшеницю в страві на іншу крупу.

Також важливим компонент куті є мак. Зернятка маку багаті на рослинні жири та білок, які легко засвоюються організмом. Проте і маком зловживати не варто.

Волоські горіхи – джерело вітамінів, білка та жирів. Мед – багатий на антиоксиданти та має антимікробні властивості. Щоправда, щодо обох цих інгредієнтів варто враховувати, що у багатьох людей можуть бути алергії.

Сухофрукти своєю чергою є чудовим джерелом калію – необхідного для організму мінералу.



Різдвяна кутя / Фото Freepik

Тож сукупність усіх цих продуктів робить кутю надзвичайно поживною та корисною стравою. Проте варто пам'ятати, що навіть найбільш корисні продукти у передозуванні можуть нашкодити.