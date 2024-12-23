Урядовий офіс Шотландії обрав малюнок 12-річної української дівчинки Амелії Марченко, яка знайшла прихисток в Единбурзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Дивіться також Український театр тепер доступний кожному: як дешево переглянути культові вистави

Українка перемогла в конкурсі в Шотландії

Дівчинка з України намалювала херувима на тлі українських та шотландських традиційних символів.



Малюнки дівчинки з України / Фото з фейсбуку AUGB Edinburgh

Амелія Марченко родом з Донецької області й зараз живе в Единбурзі з батьками, двома сестрами та братом. Сім'ї довелося тікати від російської агресії у 2014 році і знову в серпні 2022 року.

Зараз, коли ми збираємося, щоб відзначити цей святковий сезон, я дуже радий, що ми ділимося цією особливою різдвяною листівкою з роботою дуже талановитої Амелії Марченко. Всі малюнки, надіслані українськими дітьми, були фантастичними, але її робота, безумовно, перевершила всі інші,

– зазначив державний секретар у справах Шотландії Іан Мюррей.

За його словами, малюнок Амелії відображає "не лише радість святкового сезону, але й теплоту шотландської гостинності до тих українців, які зробили нашу країну своїм домом".

Це перший раз, коли посольство Шотландії провело конкурс на дизайн різдвяної листівки.



Українка виграла конкурс у Шотландії / Фото з фейсбуку AUGB Edinburgh

Конкурс серед дітей та молоді провів единбурзький осередок Об'єднання українців у Великій Британії. У ньому взяли участь діти від 5 до 16 років, яких заохочували поєднати у малюнках елементи української спадщини та нового шотландського дому.

Амелія також намалювала зображення шапки та саней Санти, яке буде використано для офіційної різдвяної листівки міністра офісу Шотландії Кірсті МакНілл.

Дівчинка з України отримала вітальний лист і сертифікат від Державного секретаря, а її оригінальний твір обрамлять та виставлять в Офісі Шотландії.