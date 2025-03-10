Одним з найбільш відомих напоїв Іспанії, який повинен скуштувати кожен, є орчата, пише 24 Канал. Це прохолодний напій, що готуються з меленого мигдалю, кунжуту, рису, ячменю або бульб чуфи.

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Легенда про орчату

Чи не найкращим місцем, де можна скуштувати смачну орчату, є Валенсія. Слід зазначити, що довкола орчати є чимало легенд. Одна з них розповідає про довголітню історію цього напою.

Річ у тім, що земляний мигдаль або ж чуфа, які ще називають тигровими горіхами, високо цінувалися у Стародавньому Єгипті, звідки вони поширилися до Північної Африки.



Орчата / Фото Metropolitan

Їхнє вирощування було привнесене в цей середземноморський регіон ісламською експансією. Існують записи, які свідчать, що вже в 13 столітті вживали напій під назвою "llet de xufes", який, ймовірно, походить від молока з тигрового горіха, що виробляється сьогодні.

Хоча цей факт не підтверджений документально, назву напою дав Яків I. Скуштувавши склянку цього напою, запропонованого йому молодою жінкою, він сказав "Що це?", а вона відповіла "Це молоко". Здивований його солодким смаком, він "Це не молоко, це золото, моя люба".

Сьогодні тигровий горіх вирощують у 16 селах валенсійського регіону. Їх висаджують у квітні – травні, а збирають у листопаді – січні. Після збору врожаю його миють, а потім поміщають у "сушильні камери", щоб продукт зберіг усі свої якості.

Де спробувати орчату у Валенсії

У Валенсії місцеві кажуть, що їхнє місто не можна покидати, не спробувавши орчату в кафе Santa Catalina.

Маючи більш ніж двохсотлітню історію, Santa Catalina є найвідомішою орчатерією у Валенсії. Вона розташована в центральному районі Barrio del Carmen, недалеко від Кафедрального собору.

Santa Catalina відома своїми чудовими продуктами, виготовленими за традиційними технологіями. Крім прекрасної орчати та солодощів, Santa Catalina приваблює туристів своїм прекрасним дизайном всередині.

Кафе Santa Catalina у Валенсії / Фото з Tripomatic

Зверніть увагу. Раніше 24 Канал розповідав про найпівденніший бар світу, який розташований на станції "Академік Вернадський". Бар "Фарадей" був створений ще за часів британського володіння станцією.

Як приготувати орчату

Спочатку почистіть горіхи, добре промивши їх холодною водою. Після очищення потрібно замочити горіхи в холодній воді на 12 – 14 годин. Після замочування промийте ще раз, поки вода не стане прозорою.

Потім розімніть горіхи вручну або в блендері, щоб вийшла м'яка паста, за потреби додайте води. Додайте до пасти всю воду, паличку кориці й поставте суміш у холодильник для охолодження приблизно на дві години.

Коли охолоне, додайте цукор і перемішайте до повного розчинення. Процідіть рідину через металеве ситечко, а потім через вологу тонку тканину, щоб не залишилося великих грудочок.

У вас повинна вийти однорідна молочна рідина. Поставте в холодильник для охолодження і подавайте холодною.