Одним из самых известных напитков Испании, который должен попробовать каждый, является орчата, пишет 24 Канал. Это прохладительный напиток, что готовятся из молотого миндаля, кунжута, риса, ячменя или клубней чуфы.

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Легенда об орчате

Едва ли не лучшим местом, где можно попробовать вкусную орчату, является Валенсия. Следует отметить, что вокруг орчаты есть немало легенд. Одна из них рассказывает о долголетней истории этого напитка.

Дело в том, что земляной миндаль или чуфа, которые еще называют тигровыми орехами, высоко ценились в Древнем Египте, откуда они распространились в Северную Африку.



Орчата / Фото Metropolitan

Их выращивание было привнесено в этот средиземноморский регион исламской экспансией. Существуют записи, которые свидетельствуют, что уже в 13 веке употребляли напиток под названием "llet de xufes", который, вероятно, происходит от молока из тигрового ореха, что производится сегодня.

Хотя этот факт не подтвержден документально, название напитку дал Яков I. Отведав стакан этого напитка, предложенного ему молодой женщиной, он сказал "Что это?", а она ответила "Это молоко". Удивленный его сладким вкусом, он "Это не молоко, это золото, моя дорогая".

Сегодня тигровый орех выращивают в 16 селах валенсийского региона. Их высаживают в апреле – мае, а собирают в ноябре – январе. После сбора урожая его моют, а затем помещают в "сушильные камеры", чтобы продукт сохранил все свои качества.

Где попробовать орчату в Валенсии

В Валенсии местные говорят, что их город нельзя покидать, не попробовав орчату в кафе Santa Catalina.

Имея более чем двухсотлетнюю историю, Santa Catalina является самой известной орчатерией в Валенсии. Она расположена в центральном районе Barrio del Carmen, недалеко от Кафедрального собора.

Santa Catalina известна своими замечательными продуктами, изготовленными по традиционным технологиям. Кроме прекрасной орчаты и сладостей, Santa Catalina привлекает туристов своим прекрасным дизайном внутри.

Кафе Santa Catalina в Валенсии / Фото с Tripomatic

Обратите внимание. Ранее 24 Канал рассказывал о самом южном баре мира, который расположен на станции "Академик Вернадский". Бар "Фарадей" был создан еще во времена британского владения станцией.

Как приготовить орчату

Сначала почистите орехи, хорошо промыв их холодной водой. После очистки нужно замочить орехи в холодной воде на 12 – 14 часов. После замачивания промойте еще раз, пока вода не станет прозрачной.

Затем разомните орехи вручную или в блендере, чтобы получилась мягкая паста, при необходимости добавьте воды. Добавьте к пасте всю воду, палочку корицы и поставьте смесь в холодильник для охлаждения примерно на два часа.

Когда остынет, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения. Процедите жидкость через металлическое ситечко, а затем через влажную тонкую ткань, чтобы не осталось больших комочков.

У вас должна получиться однородная молочная жидкость. Поставьте в холодильник для охлаждения и подавайте холодной.