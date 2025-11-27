Всемирно известный французский модельер, например, был очень суеверным и начал работать только тогда, когда гадалка сказала, что именно ему делать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВВС.

Кто из известных людей верил в прогнозы таро?

Известный французский дизайнер Кристиан Диор был очень суеверным и неоднократно обращался к гадалкам. Он верил в астральную помощь талисманов и амулетов и постоянно носил их с собой, особенно пятиконечную звезду.

Доподлинно неизвестно, был ли это обломок броши, или просто безделушка, которую он нашел прямо на улице, однако факт остается: он не расставался с ней.

Также в тот же вечер, когда нашел свой талисман, он познакомился с бизнесменом Марселем Буссаком, который в конце концов поддержал его идею основать собственный бренд.

Однако не все было так просто. Модельер не хотел принимать финансовое предложение, пока не убедился в успешности затеи. Как он это сделал? Пошел на сеанс к гадалке мадам Долайе, которая и убедила его открыть "дом моды Кристиана Диора". Название должно было быть именно такое.

После этого он неоднократно обращался к гадалкам, а вера в магические знаки отразилась в его коллекциях – часто его произведения носят названия арканов таро.

Продолжается ли традиция у бренда?

Недавно в сети активно обсуждали фото креативного директора бренда Диор с раскладом карт таро. очевидно, он не отстает от основателя и тоже активно проверяет свои замыслы на успех перед тем, как начать их воплощать.



Фото, которое активно обсуждали / Фото с threads

Фото стало очень популярными и вызвало бурное обсуждение и среди украинцев. В частности, дискутировали о том, действительно ли работают таро, или это просто самовнушение.

