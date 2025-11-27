Всесвітньо відомий французький модельєр, наприклад, був дуже забобонним та почав працювати тільки тоді, коли ворожка сказала, що саме йому робити. Про це пише 24 Канал із посиланням на ВВС.

Хто із відомих людей вірив у прогнози таро?

Відомий французький дизайнер Крістіан Діор був дуже забобонним та неодноразово звертався до ворожок. Він вірив в астральну допомогу талісманів і амулетів та постійно носив їх із собою, особливо п'ятикутну зірку.

Достеменно невідомо, чи то був уламок брошки, чи просто дрібничка, яку він знайшов просто на вулиці, однак факт залишається: він не розлучався із нею.

Також того ж вечора, коли знайшов свій талісман, він познайомився з бізнесменом Марселем Буссаком, який зрештою підтримав його ідею заснувати власний бренд.

Проте не все було так просто. Модельєр не хотів приймати фінансову пропозицію, поки не переконався у успішності затії. Як він це зробив? Пішов на сеанс до ворожки мадам Долайє, яка й переконала його відкрити "дім моди Крістіана Діора". Назва повинна була бути саме така.

Після цього він неодноразово звертався до ворожок, а віра у магічні знаки відобразилась у його колекціях – часто його витвори носять назви арканів таро.

Чи продовжується традиція у бренду?

Нещодавно у мережі активно обговорювали фото креативного директора бренду Діор із розкладом карт таро. вочевидь, він не відстає від засновника та теж активно перевіряє свої задуми на успіх перед тим, як почати їх втілювати.



Фото, яке активно обговорювали / Фото з threads

Фото стало дуже популярними та викликали бурхливе обговорення й серед українців. Зокрема, дискутували про те, чи дійсно працюють таро, чи це просто самонавіювання.

