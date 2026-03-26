О том, к каким хитростям прибегают во время съемок автомобильных сцен, пишет Mirror.

Как снимают автомобильные сцены в фильмах?

Каскадер Ривз Коннелли удивил многих, раскрыв закулисные секреты создания кино, о которых большинство зрителей даже не задумывается во время просмотра любимых лент.

В фильмах и сериалах с автомобилей обычно снимают подголовники, поскольку они мешают камере снимать актеров на заднем сидении. По той же причине снимают и зеркала заднего вида,

– объяснил Ривз.

Хотя это может выглядеть опасно, на самом деле такие авто не нуждаются в этих элементах, ведь актеры почти никогда не управляют ими самостоятельно.

Вместо этого транспортом обычно управляют каскадеры, которые располагаются на крыше, позволяя актерам полностью сосредоточиться на игре.

Причем актеры часто имитируют управление не только автомобилями. Если они не умеют ездить верхом, для съемок используют электрических лошадей, чтобы создать иллюзию настоящей езды.

"А для сцен, где автомобиль переворачивается, актеры, по сути, катаются на американских горках, поскольку их пристегивают к сиденьям ремнем безопасности, а затем вращают на вращающейся платформе, чтобы их руки были свободными и могли махать, добавляя реалистичности", – добавил каскадер.

А если по сюжету автомобиль должен двигаться задним ходом, используют другой трюк. В таком случае в машине размещают двух каскадеров – спереди и сзади, и оба остаются вне кадра, пока камера снимает актеров внутри.

Какой автомобиль считается самым культовым в истории кино?

Как пишет Forbes, настоящим королем среди киноавтомобилей считается DB5. Ни один перечень культовых машин из фильмов не обходится без Aston Martin DB5, который впервые появился в ленте "Голдфингер" 1964 года. Изящный, стильный и чрезвычайно элегантный, серебристый DB5 стал идеальным партнером Джеймса Бонда.

Оснащенный катапультным сиденьем, скрытыми пулеметами, пуленепробиваемым щитом, дымовой завесой, системой разлива масла, вращающимися номерными знаками и целым арсеналом шпионских гаджетов, этот автомобиль помогал Бонду выходить из самых сложных ситуаций. В то же время DB5 был не просто средством передвижения, а также отражал характер агента 007.

Aston Martin DB5 появлялся как минимум в восьми фильмах о Бонде, а последний раз – в ленте "Не время умирать" 2021 года. И по сей день эта модель остается одним из самых ярких символов кинематографической изысканности.

