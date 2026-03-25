Смотрите также Никогда не хотела быть писательницей: кем на самом деле мечтала стать Леся Украинка и что ей помешало

Почему мы чокаемся бокалами?

Традиция чокаться бокалами на застолье имеет очень глубокие корни. Однако на самом деле раньше у этого жеста было назначение, которое можно считать вполне прагматичным, хотя и странным для современников.

Фактически, это был способ выжить в Средневековье. В то время отравление было самым популярным способом политической борьбы и устранения соперников. Когда люди сильно били своими емкостями для напитков друг о друга, жидкость перемешивалась из одного в другой, ведь обычно они были полны до краев.

Это был способ получить своеобразную гарантию: если кто-то подсыпал яд, то его выпьет не один человек. Интересно, что отказ чокаться бокалами считали подозрительным.

Что интересного еще происходило в Средневековье?

Средневековье считается одним из самых интересных периодов становления человечества. Интерес вызывали не только традиции, которые сохранились и по сей день, но и то, что происходило непосредственно тогда. В частности, пища тогда тоже была несколько иной.

Основной были злаки – пшеница, ячмень, рожь и овес. Именно поэтому популярной была фрутменти – каша на основе этих продуктов. Она существовала в двух вариациях: для крестьян и для тех, кто был богаче. Крестьянский вариант был очень простым: каша, сваренная на молоке или мясном бульоне. Состоятельные слои населения могли добавить к фрутменти еще яйца, сахар, шафран и апельсиновую воду, пишет "Локальная история".

Почему крышки на бутылках больше не отрываются?