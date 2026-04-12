Ще у середині 20 століття один вчений висловив ідею, яка тоді звучала як фантастика, а сьогодні стала основою цілої галузі науки. Мова йде про Річарда Фейнмана, який припустив, що люди зможуть працювати з матерією на рівні атомів і вміщувати величезні обсяги інформації у крихітному просторі. У нашій статті читайте найцікавіші деталі з посиланням на Chemistry World та Eco News.

Дивіться також Конкурувала зі світовими іконами і цінувала простоту: якою була перша українська зірка Голлівуду

Хто такий Річард Фейнман?

Річард Фейнман – один із найвідоміших учених 20 століття. У 1959 році під час виступу в Каліфорнійському технологічному інституті він висловив ідею, яка значно випередила свій час: люди зможуть працювати з матерією на рівні окремих атомів. Сьогодні саме цей підхід лежить в основі нанотехнологій, хоча тоді це звучало як фантастика.



Річард Фейнман / фото Вікіпедії

Яка його ідея перевернула уявлення про масштаб?

Під час однієї лекції Фейнман поставив просте, але провокативне питання: чи можна вмістити всю енциклопедію на головці шпильки. Він пояснив, що закони фізики цього не забороняють, а головна проблема полягає лише у відсутності відповідних технологій. Фактично він заявив: обмеження існують не в природі, а в можливостях людини.

Що саме він передбачив?

Фейнман описав майбутнє, у якому можна буде зберігати величезні обсяги інформації в мікроскопічному просторі, створювати надзвичайно маленькі механізми та навіть маніпулювати окремими атомами. Сьогодні ці ідеї реалізуються у вигляді сучасної електроніки, носіїв даних і біотехнологій, але на момент виступу вони виглядали майже нереальними.

Експеримент із грошовими призами

Щоб показати практичність своїх ідей, він запропонував два виклики з винагородою по 1000 доларів. Перший – зменшити сторінку книги у 25 тисяч разів, другий – створити крихітний електродвигун. Один із них вдалося реалізувати вже через кілька місяців, інший – лише через десятиліття. Це продемонструвало, що деякі технологічні бар'єри можна подолати значно швидше, ніж очікується.



Річард Фейнман / фото Caltech PMA

Коли наука наздогнала його бачення?

Лише у 1980-х роках із появою нових інструментів, зокрема технологій, розроблених у IBM, стало можливим працювати з окремими атомами. Вчені змогли буквально викладати літери з атомів, довівши, що ідеї Фейнмана мають практичне підтвердження.

Чи справді він започаткував нанотехнології?

Попри популярний міф, лекція Фейнмана не стала прямим стартом для розвитку нанотехнологій. Протягом багатьох років її майже не цитували, а багато дослідників навіть не знали про неї. Реальний розвиток галузі відбувався незалежно, і лише згодом до цієї ідеї повернулися як до символічної відправної точки.

Дивіться також Це ваша "суперсила": якщо у вас є хоча б одна з цих якостей – ШІ вас не замінить

Що він не врахував?

Фейнман дивився на проблему переважно як фізик, тому недооцінив роль хімії та біології. Він уявляв наномашини як зменшені копії звичайних механізмів, тоді як сучасна наука значною мірою спирається на самозбирання молекул і природні процеси.

Попри неточності, головна цінність ідей Фейнмана – у підході. Він першим чітко сформулював думку, що на надмалих масштабах існують величезні можливості для науки і технологій.

Які ще цікаві новини варто прочитати?