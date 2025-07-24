Особливу увагу отримала картина "Місячна ніч на Дніпрі", через яку художника звинуватили у магії. Чому так сталося – розповідає 24 Канал.

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Історія картини Куїнджі

Картину "Місячна ніч на Дніпрі" Архип Куїнджі вважав своїм найвидатнішим творінням. Ця картина певною мірою найяскравіше відображає майстерне вміння художника грати з фарбами та світлом. У 1880 Куїнджі вирішив влаштувати виставку однієї картини й обрав саме це полотно.



"Місячна ніч на Дніпрі" / Картина Архипа Куїнджі

На виставці люди шикувалися у довжелезні черги. Куїнджі розмістив картину в затемленій кімнаті та вимкнув майже все світло, крім кількох ламп, які під кутом спрямував на картину. Тому ті, хто підходив до експонату, буквально примружувався від яскравого світла місяця з картини.

Критики на недруги звинуватили Куїнджі в магії та ілюзіонізмі. Також були звинувачення у використанні флуоресцентних фарб та в тому, що позаду картини є прожектор і особливо скептичні відвідувачі намагалися його знайти.

Значна частина робіт Куїнджі сьогодні зберігається в Санкт-Петербурзі, оскільки там більшу частину свого життя жив художник. Проте українські пейзажі є вагомою частиною його творчості, зокрема згадана "Місячна ніч на Дніпрі". У 2010 році в Маріуполі був створений музей Архипа Куїнджі, який у 2022 році знищили російські війська, а вцілілі експонати росіяни викрали і вивезли до Росії.