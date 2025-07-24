Особое внимание получила картина "Лунная ночь на Днепре", из-за которой художника обвинили в магии. Почему так произошло – рассказывает 24 Канал.

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История картины Куинджи

Картину "Лунная ночь на Днепре" Архип Куинджи считал своим выдающимся творением. Эта картина в определенной степени наиболее ярко отражает мастерское умение художника играть с красками и светом. В 1880 Куинджи решил устроить выставку одной картины и выбрал именно это полотно.



"Лунная ночь на Днепре" / Картина Архипа Куинджи

На выставке люди выстраивались в длинные очереди. Куинджи разместил картину в затемненной комнате и выключил почти весь свет, кроме нескольких ламп, которые под углом направил на картину. Поэтому те, кто подходил к экспонату, буквально прищуривался от яркого света луны с картины.

Критики на недруги обвинили Куинджи в магии и иллюзионизме. Также были обвинения в использовании флуоресцентных красок и в том, что позади картины есть прожектор и особенно скептические посетители пытались его найти.

Значительная часть работ Куинджи сегодня хранится в Санкт-Петербурге, поскольку там большую часть своей жизни жил художник. Однако украинские пейзажи являются весомой частью его творчества, в частности упомянутая "Лунная ночь на Днепре". В 2010 году в Мариуполе был создан музей Архипа Куинджи, который в 2022 году уничтожили российские войска, а уцелевшие экспонаты россияне похитили и вывезли в Россию.