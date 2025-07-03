Однако этого не должно было произойти и романы "Процесс", "Америка" и "Замок" не должны были быть опубликованы. Почему так – рассказывает 24 Канал.

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Почему мир мог не увидеть романы Кафки

При жизни Франца Кафки были опубликованы несколько сборников малой прозы, однако романы писатель писал "в ящик". Предчувствуя свою смерть, писатель завещал уничтожить все его рукописи. Кафка умер 3 июня 1924 года и после этого его возлюбленная Дора Диамант сожгла те рукописи, которые остались у нее.

Однако литературный агент и друг Франца Кафки Макс Брод решил "изменить" последней воле писателя. Он не только не уничтожил рукописи, но и опубликовал их. Работы Кафки привлекли к себе большое внимание.

Интересно, что сам Кафка при жизни уничтожил немало своих рукописей, потому что был едва ли не самым большим критиком своего творчества. Именно поэтому он завещал сжечь все остатки рукописей.



Франц Кафка / Архивное фото

Не в последнюю очередь внимание вызвало и то, что все 3 романа Кафки являются в той или иной степени незавершенными, однако они имеют свой особый стиль. После смерти Кафка получил признание и мировую славу, однако они стали результатом того, что друг не подчинился последней воле умирающего писателя.

Кафка вошел в историю как автор сюрреалистических и абсурдных сюжетов. Примером этого является рассказ "Перевоплощение", с которым украинские школьники знакомятся в старших классах. Это история Грегора Замзы, который превращается в насекомое.