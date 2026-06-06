Как Эдуард Мане поблагодарил заказчика картины за лишние 200 франков, рассказывают на официальном сайте музея Орсе в Париже.

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За 200 франков Мане нарисовал одну спаржу

Еще в 1880 году банкир и меценат Шарль Эфрусси заказал у Эдуарда Мане натюрморт "Пучок спаржи". Оба мужчины договорились о цене этой картины в 800 франков. Но после того, как Эфрусси получил картину, он был настолько доволен, что прислал художнику вместо 800 франков аж 1 000 франков.



Первое полотно, которое написал Эдуард Мане на заказ / Фото Википедия

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Мане, которого часто называли еще мастером элегантности и остроумия, отреагировал на такой подарок интересным жестом. Художник написал еще одно небольшое полотно с изображением только одной спаржи и прислал ее заказчику с запиской: "В вашем пучке не хватает одной".

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С тех пор именно эта картина стала популярной под названием "Спаржа" (L'Asperge) и хранится в парижском Музее Орсе. Кроме того, это полотно фактически стало самой дорогой "сдачей" в истории искусства.

Известное полотно "Спарда" Мане / GrandPalaisRmn (музей д'Орсе), Эрве Левандовски

Какие истории скрываются за другими известными картинами?

После сотни лет с момента создания известного группового портрета "Белизар и дети семьи Фрей", мир узнал, что на картине была скрыта темнокожая фигура. Это был подросток по имени Белизар, который был слугой в семье Фрей в Новом Орлеане.

На момент создания картины около 1837 года ему было примерно 15 лет, и он присматривал за детьми зажиточного дома. Но потом фигура по приказу семьи была стерта.

Только в 2023 году, после того как картину приобрел музей, ее удалось отреставрировать и вернуть к первоначальному виду.