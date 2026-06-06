У добірці від національної книжкової платформи Yakaboo – нові книжки про магію, війну, дружбу, дорослішання, ментальне здоров'я й пошук себе. Тут є і масштабне українське фентезі, і теплі історії про підтримку, і книжки, які можуть допомогти підліткам краще зрозуміти власний стан.

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Княгиня Пітьми

Мар'яна Копачинська

Фентезійний роман Мар'яни Копачинської розгортається у світі, натхненному міфологією давніх українців та атмосферою середньовічної Русі. Над князівством Гардарикі нависає війна, а майбутнє країни несподівано залежить від двох зовсім не героїчних персонажів – злодія Мака та доглядачки чарівних істот Рути.

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Княгиня Пітьми , Мар'яна Копачинська / фото Yakaboo

Авторка створює масштабний світ із магією, політичними інтригами та боротьбою за свободу. Водночас у центрі історії – герої, які вчаться долати страх, робити вибір і брати відповідальність за інших. Це атмосферне українське фентезі для підлітків, які люблять великі пригоди й сильних персонажів.

Діти вогненного часу

Катерина Пекур, Мія Марченко

Події роману починаються у перші дні повномасштабного вторгнення, коли підлітка Катя потрапляє у загадкове Завокзалля – магічний виворіт київського вокзалу. Тут живуть міські духи, привиди й дивні істоти, а сам світ поступово опиняється під загрозою.

Діти вогненного часу, Катерина Пекур, Мія Марченко / фото Yakaboo

Каті та її новим союзникам доведеться розкрити таємницю, яка може врятувати і магічний, і людський Київ. Авторки поєднують сучасну українську реальність із міським фентезі та атмосферою пригодницького роману. Це історія про сміливість, дружбу й дорослішання у часи, коли світ змінюється надто швидко.

Усе буде добре, завжди

Катлен Верекен

Зворушлива історія бельгійської письменниці Катлен Верекен розповідає про дівчинку Алісу, чий спокійний світ руйнує Перша світова війна. Разом із родиною вона проходить через втрати, страх і вимушене дорослішання, але намагається не втратити себе та свої спогади про щасливе дитинство.



Усе буде добре, завжди, Катлен Верекен / фото Yakaboo

Авторка дуже делікатно говорить із підлітками про складні історичні події через особисту історію однієї дитини. У романі багато тепла, щемкої ностальгії та віри в те, що навіть після великих потрясінь життя може продовжуватися. Це книжка про пам'ять, дім і надію, яка лишається з людиною попри все.

Корчма на перехресті світів

Ксенія Томашева, Віра Балацька, Катерина Пекур, Макс Пшебильський, Вікторія Штепура та інші

Незвична збірка української фантастики об'єднує історії різних авторів у спільному світі загадкової Корчми між світами. Сюди потрапляють люди й істоти з різних часів і реальностей, щоб поділитися власними пригодами та таємницями. Новий Корчмар – звичайний український хлопець – поступово дізнається, що це місце приховує значно більше, ніж здається.



Корчма на перехресті світів, Ксенія Томашева, Віра Балацька, Катерина Пекур, Макс Пшебильський, Вікторія Штепура та інші / фото Yakaboo

У книжці поєднуються класичне фентезі, магічний реалізм, кіберпанк і постапокаліпсис. Це хороша можливість познайомитися одразу з кількома сучасними українськими авторами фантастики та знайти історії на різний смак – від веселих до моторошних і драматичних.

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Путівник для підлітків з подолання вигорання

Наомі Фішер, Еліза Фрікер

Наомі Фішер та Еліза Фрікер говорять про тему, яка дедалі більше стосується підлітків, – емоційне вигорання. Авторки пояснюють, чому постійний тиск, навчання, страх помилитися та очікування дорослих можуть призводити до виснаження навіть у юному віці. Книга допомагає зрозуміти власний стан без сорому й відчуття провини.

Путівник для підлітків з подолання вигорання Наомі Фішер, Еліза Фрікер / фото Yakaboo

Тут багато простих пояснень, прикладів і практичних порад, які допомагають поступово повернути сили та відчуття контролю над життям. Це підтримувальна й дуже актуальна книжка для підлітків, які втомилися від постійної гонитви за "успішністю".