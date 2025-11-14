Повідомляє 24 Канал з посиланням на Onscreen.

Для чого Гандольфіні клав собі каміння у взуття?

Головний герой культового серіалу "Клан Сопрано" Тоні Сопрано запам'ятався глядачам вибуховим характером і емоційністю. Як виявилося, актор Джеймс Гандольфіні досягав такого ефекту не лише завдяки таланту, а й завдяки незвичним акторським прийомам.

Щоб передати гнів і внутрішнє напруження свого персонажа, Гандольфіні іноді клав у взуття маленьке каміння. Це спричиняло фізичний дискомфорт і дратувало настільки, що актор природно проявляв емоції роздратування та злості.

Тоні Сопрано / Кадр з серіалу "Клан Сопрано"

Також подейкують, що перед зйомками сцени сніданку Гандольфіні навмисне не спав усю ніч, щоб виглядати по-справжньому виснаженим і змученим.

Саме така самовіддача допомогла йому створити один із найвідоміших телевізійних образів початку 2000-х.

Чи загинув Тоні Сопрано у фіналі серіалу?

Як пише Entertainment Weekly, творець та шоураннер "Клану Сопрано" Девід Чейз заявив, що "немає значення, чи Тоні Сопрано живий, чи мертвий". Хоча за роки він зробив чимало суперечливих заяв.

Я не маю жодного бажання пояснювати, захищати, переосмислювати чи доповнювати те, що є. Ніхто не намагався бути зухвалим. Ми зробили те, що вважали за необхідне. Ніхто не намагався вразити людей або думати: "Вау, це їх розлютить". Люди мають враження, що ти намагаєшся з ними погратися, але це неправда,

– заявив Чейз у своєму першому інтерв'ю після виходу фінальної серії "Клану Сопрано".

Однак у 2021 році він зізнався The Hollywood Reporter, що навіть не підозрював, що фінал "Клану Сопрано" викличе такий резонанс.

"Мене дратувало, скільки людей хотіли, щоб Тоні загинув. Це мене турбувало. Вони хотіли знати, що Тоні загинув. Вони хотіли бачити, як він лежить обличчям вниз у лінгвіні, розумієте?", – зазначав творець серіалу.

Фінальна сцена "Клану Сопрано": дивіться відео

Частина глядачів сприйняла деякі його висловлювання як підтвердження смерті Тоні, але Чейз одразу відкинув таку інтерпретацію й саркастично заявив: "Всі, хто вірить, що я сказав, що Тоні мертвий, в статті Hollywood Reporter: мені це підходить. Тепер ви перестанете мене про це питати".

Отже, офіційна відповідь на запитання, чи загинув Тоні Сопрано у фіналі "Клану Сопрано", зводиться до "можливо". У цьому й полягає суть відкритого фіналу. Він дає простір для будь-яких інтерпретацій.

