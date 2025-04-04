Ірландська комісія із захисту даних (DPC) до кінця квітня планує оголосити про накладення штрафу на ByteDance у розмірі до 500 мільйонів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Причиною стала незаконна передача даних європейських користувачів TikTok до Китаю, де до них могли мати доступ працівники компанії.

Згідно з результатами тривалого розслідування, TikTok порушує Загальний регламент захисту даних (GDPR), що діє в ЄС. Крім фінансових санкцій, ірландський регулятор також планує заборонити обробку персональних даних європейських користувачів TikTok у Китаї.

Якщо суму штрафу буде затверджено, це стане третім за розміром штрафом в історії застосування GDPR.

Раніше Meta отримала штраф у 1,2 мільярда євро, а Amazon – 746 мільйонів євро. Водночас наголошується, що терміни та розмір штрафу ще остаточно не затверджено і вони можуть змінитися.

Новина про можливе накладення штрафу в ЄС з’явилася на тлі тиску з боку уряду США на ByteDance з вимогою продати американський підрозділ TikTok. Останнім потенційним покупцем стала компанія Amazon, яка вже надіслала лист до Білого дому із заявою про готовність придбати TikTok.

А тим часом ByteDance закриває додаток TikTok Notes, який задумувався як конкурент Instagram, та перенаправляє користувачів до Lemon8. Протягом року TikTok Notes обмежено тестувався в Канаді, Австралії та В'єтнамі.