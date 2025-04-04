Ирландская комиссия по защите данных (DPC) до конца апреля планирует объявить о наложении штрафа на ByteDance в размере до 500 миллионов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Причиной стала незаконная передача данных европейских пользователей TikTok в Китай, где к ним могли иметь доступ работники компании.

Согласно результатам длительного расследования, TikTok нарушает Общий регламент защиты данных (GDPR), действующий в ЕС. Кроме финансовых санкций, ирландский регулятор также планирует запретить обработку персональных данных европейских пользователей TikTok в Китае.

Если сумма штрафа будет утверждена, это станет третьим по размеру штрафом в истории применения GDPR.

Ранее Meta получила штраф в 1,2 миллиарда евро, а Amazon – 746 миллионов евро. В то же время отмечается, что сроки и размер штрафа еще окончательно не утверждены и они могут измениться.

Новость о возможном наложении штрафа в ЕС появилась на фоне давления со стороны правительства США на ByteDance с требованием продать американское подразделение TikTok. Последним потенциальным покупателем стала компания Amazon, которая уже направила письмо в Белый дом с заявлением о готовности приобрести TikTok.

А тем временем ByteDance закрывает приложение TikTok Notes, которое задумывалось как конкурент Instagram, и перенаправляет пользователей в Lemon8. В течение года TikTok Notes ограниченно тестировался в Канаде, Австралии и Вьетнаме.