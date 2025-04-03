Перемовини про купівлю TikTok

TikTok має знайти нового власника, який не має китайського походження,до 5 квітня, інакше платформу можуть заборонити в США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Стартап Zoop, яким керує Стоклі, уклав угоду з криптовалютним фондом для участі в пізніх етапах переговорів щодо придбання TikTok.

Водночас представник уряду США підтвердив, що Amazon звернувся з офіційним листом до віцепрезидента Джей Ді Венса та міністра торгівлі Говарда Лютніка, що вплинуло на ріст акцій компанії приблизно на 2%.

Amazon уже не перший рік прагне створити власну соціальну платформу для залучення молодої аудиторії та розширення можливостей електронної комерції.

Довідково. У 2014 році компанія придбала сервіс прямих трансляцій Twitch майже за 1 мільярд доларів, а ще раніше – платформу рецензій на книги Goodreads. Також вона тестувала стрічку коротких відео Inspire, проте проєкт закрили на початку 2024 року.

Гонка за TikTok

Тим часом приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість об'єднання з некитайськими акціонерами ByteDance на чолі з Susquehanna International Group і General Atlantic для фінансування угоди з TikTok.

Свою зацікавленість у придбанні платформи виявила і венчурна компанія Andreessen Horowitz, яка веде переговори щодо залучення зовнішнього капіталу для викупу китайських інвесторів TikTok у партнерстві з Oracle.