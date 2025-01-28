TikTok був тимчасово заблокований через законодавчі ініціативи адміністрації президента Джо Байдена, які пояснювалися загрозами національній безпеці, нагадує 24 Канал.

А тим часом Трамп анонсував нове рішення щодо TikTok

Після скасування заборони, яка тривала тиждень, користувачі помітили, що кількість прямих ефірів зменшилася, а пости все частіше видаляють або позначають як такі, що порушують правила спільноти. Однак TikTok заявляє, що їхні алгоритми та політики не змінювалися, а будь-які проблеми викликані тимчасовою нестабільністю під час відновлення сервісу.

Ми намагаємося повернути алгоритм до нормального функціонування, але це може тимчасово впливати на роботу pfcnjceyre та доступ користувачів,

– йдеться у заяві TikTok, повідомляє Reuters.

Однак, користувачі зазначають, що помітною є дія нових обмежень, як от скорочені результати пошуку, попередження про дезінформацію та заклики перевіряти джерела інформації.

Наприклад, коментарі з фразами "Free Palestine" або "Free Luigi" (посилання на Луїджі Манйоне, якого звинувачують у вбивстві виконавчого директора UnitedHealth) часто блокуються, хоча раніше це не викликало проблем.

TikTok пояснює, що контент, який пропагує насильство або ненависть, заборонено на платформі.

Зміни також торкнулися популярних авторів контенту. Комік Пат Лоллер, який має 1,3 мільйона підписників, розповів, що його гумористичне відео про жест Ілона Маска на інавгурації, який дехто сприйняв як нацистський салют, було позначене як дезінформація.

Можливість ділитися відео обмежили, а деякі користувачі скаржаться на видалення акаунтів. Політична оглядачка Даніша Картер, яка має 2 мільйони підписників, заявила, що її акаунт було заблоковано після тимчасового закриття TikTok.

Вона вважає це політично мотивованим рішенням, зазначивши, що платформа відмовилася пояснити причину блокування.

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Інші користувачі також стикаються з жорсткими санкціями за невинні коментарі або політично нейтральний контент. Користувачі у США вважають, що TikTok почав цілеспрямовано обмежувати контент, базуючись на політичних поглядах або активізмі.