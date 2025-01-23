Минулого тижня сервіс TikTok тимчасово припинив роботу в США для дотримання нового законодавства. Хоча президент Дональд Трамп відклав блокування на 75 днів, застосунки TikTok були видалені з Google Play і Apple App Store і досі не повернулися до магазинів цифрового контенту, повідомляє 24 Канал.

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У зв'язку з цим на eBay з’явилися оголошення про продаж уживаних смартфонів Apple та Samsung із встановленим TikTok за значно завищеними цінами.

Більшість оголошень на eBay пропонують смартфони з TikTok за ціною від 2 000 до 5 000 доларів, однак деякі пропозиції сягнули неймовірного цінника в 50000 доларів. Втім сумнівно, що хтось погодиться платити таку суму лише за можливість використовувати TikTok.



iPhone з встановленим TikTok / Скриншот 24 Каналу з eBay

Наразі користувачі TikTok у США, які випадково видалили застосунок або придбали новий смартфон, не можуть завантажити TikTok з офіційних джерел.

Це створює серйозні проблеми для блогерів, маркетологів і менеджерів соцмереж, що змушує їх шукати альтернативні способи отримати доступ до платформи. Цим скористалися деякі користувачі eBay, які виставили на продаж смартфони з попередньо встановленим застосунком.

Згідно з пошуковими запитами на eBay, доступно понад 9 тисяч оголошень з уживаними смартфонами, які містять програму TikTok. Здебільшого власники пристроїв просто виходять зі своїх акаунтів без повного скидання налаштувань.

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Важко оцінити реальний попит на такі пристрої, але завершені аукціони часто мають позначку "найкраща пропозиція прийнята", що свідчить про можливі переговори щодо зниження ціни. Найдорожчі смартфони, як правило, виставляються повторно після відсутності покупців, тоді як пристрої за ринковою ціною знаходять своїх власників значно швидше.