У тексті указу зазначається, що генеральний прокурор США має утриматися від сприяння набуттю чинності закону, прийнятого у квітні минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Відповідно до цього закону, TikTok мав припинити роботу на території США з 19 січня через контроль з боку китайської компанії ByteDance. Трамп не відкидає можливості продажу американського сегмента TikTok місцевій компанії, але надає додатковий 75-денний термін для врегулювання всіх пов’язаних питань.

Згідно з указом, Міністерство юстиції США має офіційно повідомити компанії Apple, Google та Oracle про відсутність порушень у їхній підтримці інфраструктури TikTok протягом зазначеного періоду. У документі зазначається, що відтермінування надається для визначення подальших дій щодо соцмережі.

Після підписання указу Трамп заявив:

Просто дайте мені право продати його або закрити.

Він також наголосив, що для ухвалення остаточного рішення необхідний час. За його словами, результат угоди залежатиме і від позиції китайської сторони, однак президент висловив упевненість, що вона схвалить угоду. У разі відмови, він готовий запровадити митні тарифи на китайську продукцію, які можуть варіюватися від 25% до 100%.

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Трамп також уточнив, що наполягає на угоді, яка передбачає передачу щонайменше 50% TikTok у власність американської сторони, що надасть США контроль над діяльністю соцмережі в країні. За словами президента, вартість спільного підприємства, яке буде створено за підсумками угоди, може скласти сотні мільйонів доларів.