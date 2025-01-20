Vine був запущений у 2013 році та придбаний Twitter, ставши піонером короткометражного відеоконтенту з обмеженням у шість секунд, нагадує 24 Канал. Такий формат сприяв творчості користувачів і підтримував високу залученість аудиторії.

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Попри початковий успіх, Vine припинив роботу через вісім років через падіння рекламних доходів і конкуренцію з боку Instagram, який запропонував більш гнучкі функції. Згодом концепція коротких відео була підхоплена TikTok, який і став лідером у цій сфері.

Vine повертається?

Маск нещодавно натякнув на можливе повернення Vine, зазначає Tribune. Він запевнив, що його команда "досліджує" цю можливість.

Раніше Маск проводив опитування серед користувачів, яке показало значний інтерес до відродження застосунку. Інтеграція Vine як окремої функції у платформу X, подібно до Reels в Instagram, може сприяти зростанню платформи, використовуючи наявну базу користувачів X.

Це також відповідає ширшому баченню Маска щодо перетворення X на універсальну платформу для різних послуг.

Про потенційне повернення Vine заговорили на тлі заборони TikTok. Платформа вже оголосив про готовність співпрацювати з урядом США для вирішення спірних питань.

Крім того, колишній президент Дональд Трамп, який повертається на посаду 20 січня, також заявив про можливість відтермінування рішення суду щодо TikTok в США.

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Незрозуміло, чи зможе Vine конкурувати у нинішньому висококонкурентному середовищі коротких відео. Проте ініціатива Маска щодо його відродження може бути цікавим кроком. Якщо повернення Vine буде реалізоване стратегічно, це може використати ефект ностальгії та зайняти свою нішу в еволюціонуючому цифровому просторі.