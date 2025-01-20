За словами Цахкни, останніми роками в Європі все частіше фіксуються випадки поширення фейкових новин та впливу на результати виборів через TikTok, повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR. Він навів приклад Румунії, де нещодавно було анульовано результати першого туру президентських виборів через виявлене російське втручання шляхом широкомасштабної інтернет-кампанії.

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TikTok не є медіа, це інструмент впливу,

– наголосив Цахкна.

Він зазначив, що такі застосунки, як TikTok, не надають збалансованої інформації, натомість ефективно поширюють упереджений контент, що може мати серйозні наслідки для демократичних процесів.

Безпекові ризики

Очільник МЗС також висловив занепокоєння щодо обсягів даних, які збирає TikTok, та можливих ризиків доступу до них з боку китайської влади.

"Зважаючи на те, що TikTok належить китайській компанії, існують обґрунтовані побоювання, що ця інформація може потрапити до китайських органів влади", – наголосив міністр.

Цахкна нагадав, що у щорічному звіті естонської Служби зовнішньої розвідки йдеться про широкомасштабний збір даних TikTok, які можуть бути використані для збору розвідданих, шантажу або кібератак.

Європа має діяти

З огляду на всі зазначені загрози, Цахкна вважає, що Європі слід серйозно розглянути можливість заборони TikTok. Він також закликав демократичні країни продовжити дискусії щодо протидії штучному інтелекту, який використовується для втручання в демократичні процеси.

"Необхідно виробити ефективні заходи для протистояння ворожій комунікації, яка має на меті впливати на демократичні країни", – зазначив він.

Заборона TikTok у США

Нагадаємо, що в неділю TikTok закрив доступ для американських користувачів після того, як Верховний суд США підтримав законодавчу ініціативу Конгресу, яка зобов’язує TikTok розірвати зв’язки з Пекіном задля продовження роботи на американському ринку.

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При цьому обраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду в понеділок, заявив, що може надати TikTok 90-денне відтермінування для виконання вимог законодавства.