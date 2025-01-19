Apple опублікувала офіційну заяву із переліком програм, які були заборонені відповідно до законодавства США, повідомляє 24 Канал. До списку потрапили кілька застосунків, що здобули популярність серед американських користувачів.

А тим часом У США таки припинив працювати TikTok

Повний список видалених програм ByteDance

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

Marvel Snap

У заяві Apple наголошується, що видалення застосунків стало вимушеним кроком, зумовленим дотриманням чинних законів.

Apple зобов’язана виконувати закони юрисдикцій, у яких здійснює діяльність. Відповідно до закону "Захист американців від застосунків, контрольованих іноземними супротивниками", програми, розроблені ByteDance Ltd. та її дочірніми компаніями, зокрема TikTok, CapCut, Lemon8 та інші, більше не доступні для завантаження чи оновлення в App Store для користувачів у США, починаючи з 19 січня 2025 року,

— йдеться у заяві компанії.

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Обмеження для користувачів у США

Apple також зазначила, що особи з інших країн, які відвідують США, не зможуть оновлювати застосунки ByteDance чи здійснювати в них покупки, якщо регіон їхнього App Store відрізняється від американського. Це означає, що користувачі, які перебувають у США тимчасово, не зможуть повноцінно користуватися сервісами ByteDance до повернення на батьківщину або в іншу країну.