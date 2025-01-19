Apple опубликовала официальное заявление с перечнем программ, которые были запрещены в соответствии с законодательством США, сообщает 24 Канал. В список попали несколько приложений, получивших популярность среди американских пользователей.

А тем временем В США таки прекратил работать TikTok

Полный список удаленных программ ByteDance

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Жаворонок – Командное сотрудничество

Жаворонок – Отображение комнат

Lark Room Controller

Gauth: AI Study Companion

Marvel Snap

У заявлении Apple отмечается, что удаление приложений стало вынужденным шагом, обусловленным соблюдением действующих законов.

Apple обязана выполнять законы юрисдикций, в которых осуществляет деятельность. Согласно закону "Защита американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками", программы, разработанные ByteDance Ltd. и ее дочерними компаниями, в частности TikTok, CapCut, Lemon8 и другие, больше не доступны для загрузки или обновления в App Store для пользователей в США, начиная с 19 января 2025 года,

- говорится в заявлении компании.

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Ограничения для пользователей в США

Apple также отметила, что лица из других стран, которые посещают США, не смогут обновлять приложения ByteDance или осуществлять в них покупки, если регион их App Store отличается от американского. Это означает, что пользователи, которые находятся в США временно, не смогут полноценно пользоваться сервисами ByteDance до возвращения на родину или в другую страну.