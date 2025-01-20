По словам Цахкны, в последние годы в Европе все чаще фиксируются случаи распространения фейковых новостей и влияния на результаты выборов через TikTok, сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR. Он привел пример Румынии, где недавно были аннулированы результаты первого тура президентских выборов из-за выявленного российского вмешательства путем широкомасштабной интернет-кампании.

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TikTok не является медиа, это инструмент влияния,

– подчеркнул Цахкна.

Он отметил, что такие приложения, как TikTok, не предоставляют сбалансированной информации, зато эффективно распространяют предвзятый контент, что может иметь серьезные последствия для демократических процессов.

Риски безопасности риски

Глава МИД также выразил обеспокоенность относительно объемов данных, которые собирает TikTok, и возможных рисков доступа к ним со стороны китайских властей.

"Несмотря на то, что TikTok принадлежит китайской компании, существуют обоснованные опасения, что эта информация может попасть в китайские органы власти", – подчеркнул министр.

Цахкна напомнил, что в ежегодном отчете эстонской Службы внешней разведки говорится о широкомасштабном сборе данных TikTok, которые могут быть использованы для сбора разведданных, шантажа или кибератак.

Европа должна действовать

Учитывая все указанные угрозы, Цахкна считает, что Европе следует серьезно рассмотреть возможность запрета TikTok. Он также призвал демократические страны продолжить дискуссии по противодействию искусственному интеллекту, который используется для вмешательства в демократические процессы.

"Необходимо выработать эффективные меры для противостояния враждебной коммуникации, которая имеет целью влиять на демократические страны", – отметил он.

Запрет TikTok в США

Напомним, что в воскресенье TikTok закрыл доступ для американских пользователей после того, как Верховный суд США поддержал законодательную инициативу Конгресса, которая обязывает TikTok разорвать связи с Пекином для продолжения работы на американском рынке.

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При этом избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность в понедельник, заявил, что может предоставить TikTok 90-дневную отсрочку для выполнения требований законодательства.