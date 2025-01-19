Трамп може відтермінувати заборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа у мережі Truth Social.

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Який підхід до TikTok обере Трамп

Трамп обіцяє вже у понеділок, після своєї інавгурації, видати указ про розширення періоду, після якого має набути чинності закон, що став причиною блокування TikTok. Це, за його словами, дасть можливість досягти угоди, яка забезпечить захист національної безпеки США.

Указ також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала вберегти TikTok від блокування до мого указу, не буде притягнена до відповідальності,

– зазначив Трамп.

Він також окреслив своє бачення потенційного вирішення питання TikTok, яке дозволить платформі продовжувати діяльність у США.

"Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США Tik Tok не буде. З нашою згодою він буде коштувати сотні мільярдів, а може і трильйони доларів. Тож моя початкова ідея – спільна компанія з теперішніх власників і/або нових, де США отримають 50%", – пояснив Трамп.



Допис Трампа / фото з соцмереж

Нагадаємо, TikTok припинив роботу в США 18 січня, менше ніж за дві години до набуття чинності заборони.