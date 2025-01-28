TikTok был временно заблокирован из-за законодательных инициатив администрации президента Джо Байдена, которые объяснялись угрозами национальной безопасности, напоминает 24 Канал.

А тем временем Трамп анонсировал новое решение по TikTok

После отмены запрета, которая длилась неделю, пользователи заметили, что количество прямых эфиров уменьшилось, а посты все чаще удаляют или помечают как такие, нарушающие правила сообщества. Однако TikTok заявляет, что их алгоритмы и политики не менялись, а любые проблемы вызваны временной нестабильностью во время восстановления сервиса.

Мы пытаемся вернуть алгоритм к нормальному функционированию, но это может временно влиять на работу pfcnjceyre и доступ пользователей,

– говорится в заявлении TikTok, сообщает Reuters.

Однако, пользователи отмечают, что заметно действие новых ограничений, как вот сокращенные результаты поиска, предупреждения о дезинформации и призывы проверять источники информации.

Например, комментарии с фразами "Free Palestine" или "Free Luigi" (ссылка на Луиджи Манйоне, которого обвиняют в убийстве исполнительного директора UnitedHealth) часто блокируются, хотя раньше это не вызывало проблем.

TikTok объясняет, что контент, который пропагандирует насилие или ненависть, запрещен на платформе.

Изменения также коснулись популярных авторов контента. Комик Пат Лоллер, который имеет 1,3 миллиона подписчиков, рассказал, что его юмористическое видео о жесте Илона Маска на инаугурации, который некоторые восприняли как нацистский салют, было обозначено как дезинформация.

Возможность делиться видео ограничили, а некоторые пользователи жалуются на удаление аккаунтов. Политический обозреватель Даниша Картер, которая имеет 2 миллиона подписчиков, заявила, что ее аккаунт был заблокирован после временного закрытия TikTok.

Она считает это политически мотивированным решением, отметив, что платформа отказалась объяснить причину блокировки.

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Другие пользователи также сталкиваются с жесткими санкциями за невинные комментарии или политически нейтральный контент. Пользователи в США считают, что TikTok начал целенаправленно ограничивать контент, основываясь на политических взглядах или активизме.