Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Что написал Трамп о продаже TikTok

Дональд Трамп объяснил, что продлил крайний срок продажи американского сегмента TikTok из-за "дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений".

Поэтому я подписываю указ о продлении работы TikTok еще на 75 дней,

– написал американский лидер.

Отдельно президент США выразил надежду на дальнейшую "добросовестную работу с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными тарифами".

До нового решения Трампа компания ByteDance должна была продать американский бизнес TikTok до 5 апреля, как того требует закон о национальной безопасности, подписанный бывшим президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года.

Сначала дедлайн для продажи TikTok у ByteDance был 19 января. Однако на следующий день после вступления в должность Дональд Трамп подписал указ, который дал компании еще 75 дней на заключение сделки.

В конце концов одобрить соглашение о продаже компании должно правительство Китая, прежде чем она будет завершена.

К слову, ранее Дональд Трамп заявлял, что США близки к представлению плана, который позволит избежать блокировки китайской соцсети TikTok на территории страны. В то же время он подчеркнул, что пока не имеет четкого ответа от китайских властей.