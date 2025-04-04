Соглашение по TikTok

Он также отметил, что готов рассмотреть вопрос о снижении тарифов в обмен на сотрудничество Китая по согласованию сделки по продаже TikTok нынешним владельцем платформы – компанией ByteDance. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Amazon и основатель OnlyFans официально уведомили власти США о намерении купить TikTok

"Мы очень близки к соглашению с группой инвесторов", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

В то же время он подчеркнул, что пока не имеет четкого ответа от китайских властей.

Кто может стать новым владельцем TikTok в США

По данным источников, Трамп сделал это заявление после ознакомления с предложением консорциума американских инвесторов, в который входят Oracle Corp, Blackstone Inc и венчурный фонд Andreessen Horowitz. Именно эта группа считается главным претендентом на покупку активов TikTok в США.

Условия потенциальной сделки

Американские инвесторы получат 50% TikTok в США, еще 30% останется за действующими инвесторами.

Доля ByteDance сократится до менее чем 20%, что будет соответствовать американскому законодательству, принятом в 2024 году. ByteDance сохранит контроль над алгоритмом TikTok, однако предоставит лицензию на его использование американской компании.

Oracle получит небольшую долю TikTok и будет отвечать за вопросы кибербезопасности.