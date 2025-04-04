Угода щодо TikTok

Він також зазначив, що готовий розглянути питання про зниження тарифів в обмін на співпрацю Китаю щодо погодження угоди з продажу TikTok нинішнім власником платформи – компанією ByteDance. Про це повідомляє 24 Канал з почиланням на Bloomberg.

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"Ми дуже близькі до угоди з групою інвесторів", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Водночас він підкреслив, що поки не має чіткої відповіді від китайської влади.

Хто може стати новим власником TikTok у США

За даними джерел, Трамп зробив цю заяву після ознайомлення з пропозицією консорціуму американських інвесторів, до якого входять Oracle Corp, Blackstone Inc та венчурний фонд Andreessen Horowitz. Саме ця група вважається головним претендентом на купівлю активів TikTok у США.

Умови потенційної угоди

Американські інвестори отримають 50% TikTok у США, ще 30% залишиться за чинними інвесторами.

Частка ByteDance скоротиться до менш ніж 20%, що відповідатиме американському законодавству, ухваленому у 2024 році. ByteDance збереже контроль над алгоритмом TikTok, проте надасть ліцензію на його використання американській компанії.

Oracle отримає невелику частку TikTok і відповідатиме за питання кібербезпеки.