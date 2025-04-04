Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

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Що написав Трамп щодо продажу TikTok

Дональд Трамп пояснив, що продовжив крайній термін продажу американського сегмента TikTok через "додаткову роботу, щоб забезпечити підписання всіх необхідних дозволів".

Тому я підписую указ про продовження роботи TikTok ще на 75 днів,

– написав американський лідер.

Окремо президент США висловив сподівання на подальшу "добросовісну роботу з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими взаємними тарифами".

До нового рішення Трампа компанія ByteDance мала продати американський бізнес TikTok до 5 квітня, як того вимагає закон про національну безпеку, що підписав колишній президент США Джо Байден у квітні 2024 року.

Спочатку дедлайн для продажу TikTok у ByteDance був 19 січня. Проте наступного дня після вступу на посаду Дональд Трамп підписав указ, який дав компанії ще 75 днів на укладення угоди.

Зрештою схвалити угоду про продаж компанії має уряд Китаю, перш ніж вона буде завершена.

До слова, раніше Дональд Трамп заявляв, що США близькі до представлення плану, який дозволить уникнути блокування китайської соцмережі TikTok на території країни. Водночас він підкреслив, що поки не має чіткої відповіді від китайської влади.