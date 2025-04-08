Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Fox News у Білому домі Едварда Лоуренса та Джекі Генріх у соцмережі Х.

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104% мита проти Китаю набули чинності

Репортер Едвард Лоуренс повідомив про це, пославшись на слова прессекретарки Трампа Керолайн Левітт.

Зазначається, що тарифи набули чинності, бо Китай не скасував свої заходи у відповідь. Тобто з середи, 9 квітня, Пекін обкладатиметься 104% митом.

Як відомо, після оголошення Трампом тарифів проти Китаю у розмірі 34% на додаток до існуючих 20%, Пекін впровадив мита проти американського імпорту. Білий дім пригрозив додатковими тарифами у 50%, якщо Китай не скасує рішення, і дотримав обіцянки.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує визначити відповідь на мита США. Йдеться саме про тарифи на сталь та алюміній.