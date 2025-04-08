Курс валют у банках

Станом на ранок 8 квітня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,75 гривні (-7 копійок проти 7 квітня) та продаж по 41,35 гривні (-7 копійок).

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Купівля євро проходить по 44,70 гривні (-30 копійок), продаж – по 45,50 гривні (-25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 40,92 гривні (-6 копійок), а продати по 40,95 гривні (без змін).

(-6 копійок), а продати (без змін). Купівля євро по 45,13 гривні (без змін), а продаж по 45,42 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 7 квітня, долари купують у середньому по: 40,33 гривні (-7 копійок), а дають по 41,03 гривні (-17 копійок), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а дають (-17 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,86 гривні (+43 копійки), а продають по 45,55 гривні (-1 копійка).

Яким буде курс після введених мит Трампа

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня коливання офіційного курсу долара може перебувати у діапазоні 41,20 – 41,80 гривні. Банкір додає, що суттєвих сплесків ціни на ринку не передбачається.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ситуація на українському валютному ринку навряд чи залежатиме від Трампа, а скоріше від балансу попиту і пропозиції.

Крім цього, введені тарифи на товари з усіх країн світу навряд чи спровокують українців до панічних проявів, як-от масова купівля чи продаж валюти в обмінниках чи банках.