Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 апреля, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,75 гривны (-7 копеек против 7 апреля) и продажа по 41,35 гривны (-7 копеек).

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Покупка евро проходит по 44,70 гривны (-30 копеек), продажа – по 45,50 гривны (-25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 40,92 гривны (-6 копеек), а продать по 40,95 гривны (без изменений).

(-6 копеек), а продать (без изменений). Покупка евро по 45,13 гривны (без изменений), а продажа по 45,42 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 7 апреля, доллары покупают в среднем по: 40,33 гривны (-7 копеек), а дают по 41,03 гривны (-17 копеек), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а дают (-17 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,86 гривны (+43 копейки), а продают по 45,55 гривны (-1 копейка).

Каким будет курс после введенных пошлин Трампа

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе колебания официального курса доллара может находиться в диапазоне 41,20 – 41,80 гривны. Банкир добавляет, что существенных всплесков цены на рынке не предвидится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ситуация на украинском валютном рынке вряд ли будет зависеть от Трампа, а скорее от баланса спроса и предложения.

Кроме этого, введенные тарифы на товары из всех стран мира вряд ли спровоцируют украинцев к паническим проявлениям, например массовая покупка или продажа валюты в обменниках или банках.