Какой сейчас курс доллара США
Официальный курс доллара США, по состоянию на 9 апреля, достигает – 41,17 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банках сейчас такой:
- покупка – 40,90 гривен за доллар США;
- продажа – 41,46 гривны за доллар США.
В обменниках ситуация несколько отличается:
- покупка – 41,11 гривны за доллар США;
- продажа – 41,25 гривны за доллар США.
Сколько надо гривен, чтобы купить 500 долларов США сегодня
- чтобы приобрести 500 долларов США в банке сегодня придется потратить примерно – 20 730 гривен;
- а для приобретения 500 долларов США в обменнике, необходимо иметь ориентировочно – 20 625 гривен.
Какой курс евро в Украине сейчас
По данным "Минфина", в банках средний курс евро установлен такой:
- покупка – 45 гривен за евро;
- продажа – 45,08 гривен за евро.
В обменнике, в свою очередь, курс изменился так:
- покупка – 45,60 гривен за евро;
- продажа – 45,99 гривен за евро.
Какую сумму надо потратить на покупку 500 евро сегодня
- для приобретения 500 евро в банке сегодня нужно потратить в среднем – 22 540 гривен;
- чтобы купить 500 евро в обменнике необходимо потратить ориентировочно – 22 995 гривен.