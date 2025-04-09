Какой сейчас курс доллара США

Официальный курс доллара США, по состоянию на 9 апреля, достигает – 41,17 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банках сейчас такой:

покупка – 40,90 гривен за доллар США;

продажа – 41,46 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация несколько отличается:

покупка – 41,11 гривны за доллар США;

продажа – 41,25 гривны за доллар США.

Сколько надо гривен, чтобы купить 500 долларов США сегодня

чтобы приобрести 500 долларов США в банке сегодня придется потратить примерно – 20 730 гривен;

а для приобретения 500 долларов США в обменнике, необходимо иметь ориентировочно – 20 625 гривен.

Какой курс евро в Украине сейчас

По данным "Минфина", в банках средний курс евро установлен такой:

покупка – 45 гривен за евро;

продажа – 45,08 гривен за евро.

В обменнике, в свою очередь, курс изменился так:

покупка – 45,60 гривен за евро;

продажа – 45,99 гривен за евро.

Какую сумму надо потратить на покупку 500 евро сегодня