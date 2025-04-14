Курс валют у банках

Станом на ранок 14 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 11 квітня) та продаж по 41,67 гривні (-3 копійки).

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Купівля євро проходить по 46,30 гривні (+58 копійок), продаж – по 47,50 гривні (+78 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 40,95 гривні (-32 копійки), а продати по 41,10 гривні (-20 копійок).

(-32 копійки), а продати (-20 копійок). Купівля євро по 46,57 гривні (+57 копійок), а продаж по 46,93 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,50 гривні (-22 копійки), а продають по 41,33 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продають (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,90 гривні (+79 копійок), а продають по 47,23 гривні (+5 копійок).

Що буде з доларом та євро перед Великоднем

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня валютний ринок залежатиме від ефективності монетарних заходів НБУ зі збиття інфляційної "температури" та відповідного зміцнення гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Крім того, ринок живе в умовах режиму керованої гнучкості: регулятор зберігає всі засоби впливу на курсоутворення відповідно до поточної ситуації.

Також, аграріїв для проведення посівної кампанії реалізовують надлишок валюти й тим самим автоматично збільшують пропозицію.

Однак, на мій погляд, саме економічні фактори є головними для формування валютного ринку. А решта не здатні працювати самостійно та більше стосуються настроїв громадян,

– запевняє банкір.

Зауважте! Перед Великоднем долар буде на рівні 41 – 41,60 гривні, а євро на рівні 44,50 – 45,50 гривні на міжбанку. На готівковому ринку долар буде на рівні 40,70 – 41,50 гривні, а євро на рівні 44,50 – 45,50 гривні.