Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,40 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 13 копійок проти 10 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 45,84 гривні. Тобто ціна виросла на 30 копійок.

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Станом на 14 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,38 гривні,

євро – 46,91 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 11 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,27 гривні , продаж – по 41,30 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,65 гривні, продаж – по 41,35 гривні.

Які ціни на долар та євро прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня очікується, що тиск на курс зменшиться, а ринок поступово врівноважиться. Водночас провідну роль на міжбанківському ринку буде виконувати НБУ.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку На готівковому ринку з 14 квітня по 20 квітня долар буде в діапазоні від 40,70 гривні до 41,50 гривні, а євро – від 44,50 гривні до 45,50 гривні.

Крім того, варто додати, що за останні кілька тижнів готівковий ринок обігнав міжбанківський і тримається дещо нижче міжбанку.