Что известно о вакансиях с предложением жилья

Многие работодатели ищут способы заинтересовать потенциальных работников своими предложениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

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С начала 2025 года работодатели подали в Государственную службу занятости уже 2 000 вакансий с указанием, что своих работников они обеспечивают жильем.

За аналогичный период прошлого года этот показатель был на 30% меньше и составлял 1 500 предложений. За весь 2024 год количество вакансий с предоставлением жилья составляло 3 500.

Где больше всего вакансий с предоставлением жилья

Больше всего вакансий с предоставлением жилья предлагают в столице и Киевской области. В Киеве за отчетный период было 330 подобных вакансий, пока актуальными остаются 148 вариантов с предоставлением жилья. В области с начала года – 276 предложений, из которых 132 еще актуальны.

Среди других областей с большим количеством подобных вакансий – Полтавская, Днепропетровская и Хмельницкая – 67, 72 и 68 актуальных вакансий соответственно. Наименьшее количество подобных предложений в прифронтовых регионах.