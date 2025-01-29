Рынок труда

Об этом сообщила "РБК-УКраина" директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, информирует 24 Канал. По ее словам, ситуация на рынке труда остается сложной.

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Если до полномасштабного вторжения основной проблемой была нехватка вакансий, то сейчас – дефицит кадров.

Сейчас компании вынуждены не только искать новых сотрудников, но и удерживать имеющиеся кадры,

– отметила она.

Заметьте. Больше всего трудностей с заполнением вакансий – в сферах транспорта, строительства и перерабатывающей промышленности. В ближайшие 10 лет дефицит рабочей силы в стране может достичь 4,5 миллиона человек.

Дефицит рабочей силы

Несмотря на войну, проблема нехватки кадров существовала и раньше. В Украине в течение многих лет рабочие профессии считались непрестижными и низкооплачиваемыми, что привело к их дефициту.

"Украинцы часто не хотят работать, например, швеями, потому что считают, что эта работа низкооплачиваемая. Однако реальные зарплаты в этой сфере значительно выше", – объясняет Жовтяк.

По ее словам, некоторые специалисты могут получать достаточно высокие зарплаты. Например, сварщикам предлагают до 100 тысяч гривен в месяц, а операторам станков с ЧПУ – до 120 тысяч гривен.

Какие специалисты будут нужны после войны

С ростом экономики и началом восстановления после войны страна будет нуждаться в еще больше рабочих кадров. В частности, особенно важными будут специальности в таких сферах:

Строительство – восстановление жилья и инфраструктуры.

Энергетика – ремонт и модернизация электросетей.

Водоснабжение и газоснабжение – обновление коммуникаций.

Медицина – возрастет спрос на младший медперсонал и работников социальной сферы.

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По прогнозам, с каждым годом конкуренция за квалифицированных работников будет только усиливаться, что может стимулировать дальнейший рост заработных плат в этих сферах.