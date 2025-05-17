Какие профессии востребованы на рынке

Новое исследование ситуации на рынке труда провели швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation, Государственная служба занятости и Федерация работодателей Украины, передает 24 Канал.

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Самые востребованные специалисты сегодня:

трактористы-машинисты в сфере сельского или лесного хозяйства,

слесари-ремонтники,

электрогазосварщики,

электромонтеры по обслуживанию электрооборудования,

медицинские братья и сестры,

слесари по ремонту подвижного состава,

водители,

швеи.

Обратите внимание. Этот список профессий определяет ключевые направления, по которым Государственная служба занятости планирует организовывать обучение для безработных и ветеранов, возвращающихся с фронта.

Зарплатные ожидания

Также в отчете указано, что примерно 35% работодателей планируют повышение зарплат в 2025 году. Впрочем, часто ожидания кандидатов по оплате труда не совпадают с реальными возможностями компаний. Это создает дисбаланс между спросом и предложением.