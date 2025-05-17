Какие профессии востребованы на рынке
Новое исследование ситуации на рынке труда провели швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation, Государственная служба занятости и Федерация работодателей Украины, передает 24 Канал.
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Самые востребованные специалисты сегодня:
- трактористы-машинисты в сфере сельского или лесного хозяйства,
- слесари-ремонтники,
- электрогазосварщики,
- электромонтеры по обслуживанию электрооборудования,
- медицинские братья и сестры,
- слесари по ремонту подвижного состава,
- водители,
- швеи.
Обратите внимание. Этот список профессий определяет ключевые направления, по которым Государственная служба занятости планирует организовывать обучение для безработных и ветеранов, возвращающихся с фронта.
Зарплатные ожидания
Также в отчете указано, что примерно 35% работодателей планируют повышение зарплат в 2025 году. Впрочем, часто ожидания кандидатов по оплате труда не совпадают с реальными возможностями компаний. Это создает дисбаланс между спросом и предложением.